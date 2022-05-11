Güney Kıbrıs’ta ticaret açığının 1 milyon 684 bin 300 Euro olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak Ocak-Mart 2022 döneminde 1 milyon 931 bin 300 Euro olan Güney Kıbrıs’a yönelik toplam (AB ülkelerinden ve üçüncü ülkelerden) mal ithalatının yüzde 28.1 artarak, 2 milyon 242 bin 200 Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ın (AB ülkelerine ve üçüncü ülkelere yönelik) 559 milyon Euro olan toplam mal ihracatı, yüzde 41,3 artarak bu yılın ilk 3 ayında 789 milyon 700 bin Euro’ya yükseldi.