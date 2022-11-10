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Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 5 milyar 700 milyon Euro

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Kıbrıs Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ın Ocak-Eylül 2022 dönemi ticari denge açığının 5 milyar 700 milyon Euro olduğunu açıkladı.
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 5 milyar 700 milyon Euro

Kıbrıs Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ın Ocak-Eylül 2022 dönemi ticari denge açığının 5 milyar 700 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Ocak-Eylül 2022 dönemi ticari denge açığının 5 milyar 700 milyon olarak kaydedildiğini, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın 4 milyar 100 milyon Euro olduğunu yazdı.

Habere göre AB ve üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ihracat 8 milyar 500 Euro, ithalatın ise 2 milyar 800 milyon Euro olarak kaydedildi.

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