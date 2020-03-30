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Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 214’e yükseldi

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Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 214’e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 214’e yükseldi

Koronavirüsle mücadele eden Güney Kıbrıs’ta vaka sayısındaki en büyük artış dün yaşandı…

Güney Kıbrıs’ta 35 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi. Son raklamlarla birlikte toplam vaka sayısı 214’e yükseldi.

Rum yetkililer bu artışı en hızlı artış olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs nedeniyle 68 yaşındaki bir erkek şahıs daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ya yayınlanan Alithia gazetesi, “Aile toplantıları ve yemek davetleri, dün rekor sayıda 35 yeni vaka getirdi” başlığını kullandı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiğine ve pozitif vaka sayısının 214 olduğuna dikkati çekerek, 9 kişinin yoğun bakımda tedavi edildiğini ve durumlarının kritik olduğunu yazdı.

Haberde, artan vaka sayısı ve alınan önlemlere uymayanlar göz önünde bulundurulduğunda, daha sert önlemler alınması düşüncelerinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Fileleftheros da, “Sorumsuzluğun yayılması” başlığını çektiği manşetinde, Güney Kıbrıs’ta uzmanlar ve Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ‘aile toplantılarını, görüşmelerini durdurun, kontrolü kaybediyoruz” çağrısında bulunarak, SOS verdiklerini yazdı.

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