  • BIST 96.249
  • Altın 382,778
  • Dolar 6,9306
  • Euro 7,5110
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 735’e yükseldi

» »
Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 735’e yükseldi
Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 735’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 20 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 735’e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta toplam Koronavirüs vaka sayısı 735’e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada beş kişinin ise diğer sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Şenzen'den Sonra Zhuhai Şehri De Kedi, Köpek Yenmesini Yasakladı16 Nisan 2020 Perşembe 12:00
  • İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 140'a Yükseldi16 Nisan 2020 Perşembe 11:47
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 84 bini geçti16 Nisan 2020 Perşembe 11:02
  • Dünyanın Yarısı IMF’den Yardım İstedi16 Nisan 2020 Perşembe 10:45
  • Almanya'da Vaka Sayısı 130 Bini Aştı16 Nisan 2020 Perşembe 10:21
  • Brezilya’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü16 Nisan 2020 Perşembe 10:09
  • Dünyanın koronavirüsle savaşı: 510 binden fazla kişi iyileşti16 Nisan 2020 Perşembe 09:49
  • Küresel salgında vaka sayısı 2 milyonu, ölenlerin sayısı ise 130 bini aştı16 Nisan 2020 Perşembe 09:45
  • Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütüne Kovid-19 Eleştirisi16 Nisan 2020 Perşembe 09:01
  • İngiltere'de Huzurevlerindeki Kovid-19 Hastalarının Ölüme Terk Edildiği İleri Sürüldü16 Nisan 2020 Perşembe 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti