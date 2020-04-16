Güney Kıbrıs’ta, toplam vaka sayısı 735’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 20 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 735’e yükseldi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Güney Kıbrıs’ta toplam Koronavirüs vaka sayısı 735’e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada beş kişinin ise diğer sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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