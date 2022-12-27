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Güney Kıbrıs’ta trafiği azaltmak için çevre yolu ve akıllı trafik ışıkları

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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, özellikle Güney Lefkoşa’daki trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla alınacak önlemlere dair açıklamada bulundu.
Güney Kıbrıs’ta trafiği azaltmak için çevre yolu ve akıllı trafik ışıkları

Politis ve diğer gazeteler, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un,  Güney Kıbrıs ve özellikle de Lefkoşa’da trafik sıkışıklığının azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, Karusos açıklamasında, başka kentlerden Güney Lefkoşa’ya girişlerde sabah ve akşamüzerleri yaşanan yoğun trafik sıkışıklığının, 75 milyon Euro maliyeti olan Çevre Yolu projesinin ilk etabının teslim edilmesiyle yüzde 25 oranında azalacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Karusos, projenin ilk etabının 2023 yılı sonunda devreye gireceğini belirtirken, ayrıca Lefkoşa ve Limasol’a akıllı trafik ışıkları sisteminin de kurulacağını vurguladı.

Söz konusu sistemin Ocak ayından itibaren kurulmaya başlanacağını vurgulayan Karusos, tramvay yolu yapılması konusundaki bir soruya karşılık ise, tren yolunun yapılmasının tramvaydan daha mümkün olduğu yanıtını verdi.

Karusos, tren yollarının inşasının, otoyolların kenarlarına kurulabilecek olmalarından ve istimlak gerektirmemelerinden ötürü daha avantajlı olduklarını belirtirken, yapılan bir araştırmanın ise, tren yollarının sürdürülebilir olmadıklarını ve bu sebepten ötürü de AB’nin finansmanının gerektiğini sözlerine ekledi.

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