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Güney Kıbrıs’ta trafikte yaklaşık 80 bin sigortasız araç olduğu duyuruldu!

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Güney Kıbrıs’ta eylül ayı sonundaki verilere göre, trafikte yaklaşık 80 bin sigortasız araç bulunduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs’ta trafikte yaklaşık 80 bin sigortasız araç olduğu duyuruldu!

80 bin civarında sigortasız ruhsatlı aracın trafiğe çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki “Motorlu Taşıt Sigortacıları Fonu” tarafından gazeteye verilen bilgilere göre 2024 yılının Eylül ayının sonunda aktif ve sigortalı ruhsatlı araçların sayısının 751 bin 530, aktif sigortasız ve ruhsatlı araçların sayısının ise 79 bin 389 olduğunu ekledi.

Gazete, sigortasız araçların aktif sigortalı araçlara oranının yüzde 9,6 olduğunu; bir diğer ifadeyle yaklaşık 10 araçtan birinin sigortasız olduğunu ekledi.

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