Güney Kıbrıs’ta Turizm Gelirlerinde Artış

Turistlerin harcamalarında da artış gözlemlendi. 2023 yılının ilk altı ayında turistler tarafından yapılan harcama miktarı 791 milyon Euro iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 798 milyon Euro'ya yükseldi.

Güney Kıbrıs, 2024 yılının ilk altı ayında turizm gelirlerinde önemli bir artış yaşadı. Rum İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, bu dönemde turizm gelirleri 1 milyar 136 milyon 400 bin Euro olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılının aynı döneminde 1 milyar 90 milyon 100 bin Euro olarak gerçekleşmişti.

Turistlerin harcamalarında da artış gözlemlendi. 2023 yılının ilk altı ayında turistler tarafından yapılan harcama miktarı 791 milyon Euro iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 798 milyon Euro'ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin yüzde 36’sının İngiltere'den geldiği belirtilirken, İngiltere'den gelen turistlerin kişi başı harcama ortalamasının 94,66 Euro olduğu aktarıldı. En çok turist gönderen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan İsrail’den gelen turistlerin ise kişi başı harcama ortalaması 146 Euro olarak kaydedildi.