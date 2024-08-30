Güney Kıbrıs'ta Turizm Gelirlerinde Artış

Rum İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, 2024 yılının ilk altı ayında Güney Kıbrıs'ta turizm gelirleri 1 milyar 136 milyon 400 bin Euro oldu. Bu, 2023 yılının aynı dönemindeki 1 milyar 90 milyon 100 bin Euro'ya kıyasla bir artış olduğunu gösteriyor.

Aynı dönemde turistlerin harcamalarında da artış kaydedildi. 2023 yılının ilk altı ayında turistler toplamda 791 milyon Euro harcarken, 2024 yılının ilk altı ayında bu rakam 798 milyon Euro'ya yükseldi.

Gelen turistlerin %36'sını İngiltere'den gelenler oluşturdu ve İngiliz turistlerin kişi başına ortalama harcaması 94,66 Euro olarak belirlendi. En çok turist çeken ikinci ülke olan İsrail’den gelen turistlerin kişi başına ortalama harcaması ise 146 Euro oldu.