Güney Kıbrıs'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma kampanyası

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma kampanyası

Kıbrıs Barış Konseyi deprem faciasını yaşayan Türkiye ve Suriye halklarına yönelik destek kampanyalarına katkıda bulunması için tüm Kıbrıs halkına çağrıda bulunmaktadır.

Depremde hayatlarını kaybedenler ve yakınlarına, yaralananlara, mağdur durumda olanlara derin acı ve üzüntümüzü ifade ediyoruz. Ayrıca bulundukları otelin enkazı altında kalan Kıbrıslıtürk kardeşlerimiz için de endişelerimizi ifade ediyoruz. Bir an önce kurtarılmalarını ve iyi haberlerini almayı ümit ediyoruz ve diliyoruz.

Halk Hareketi ve Yurttaş Ombudsmanlığı tarafından başlatılan dayanışma kampanyalar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Halk Hareketi Kampanyası

Toplanacak temel ihtiyaç malzemeleri: Battaniye, kışlık giysi ve ayakkabı, kuru gıda, bebek maması ve sütü, halı ve kilim, kişisel hijyen malzemeleri, mutfak malzemeleri ve gereçleri, deterjan, engelli ve çocuk bezi, güneş enerjisi feneri, aile çadırı, ilk yardım çantası

İlaç (ilaçlarla ilgili liste ekte yer almaktadır).

Toplama yerleri :

Tüm şehirlerdeki PEO merkezleri ve büroları

EDON Merkez Konseyi binası (Andrea Papakosta Caddesi No:1 - Lefkoşa)

Para yardımı için banka hesabı :

11601G4415703 (IBAN CY480050011600011601G4415703)

Hellenic Bank (PEO – KINONIKI ALLILEGI)

Yurttaş Ombudsmanlığı Kampanyası

Para yardımı için banka hesabı:

· 357015667368 Bank of Cyprus

· 105-11-137244-01 Hellenic Bank