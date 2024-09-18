Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Alman emlakçının davası 2 Ekim'e ertelendi

Haravgi ve diğer gazeteler, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen dava kapsamında, Αlman emlakçının savunma avukatının, iddianameyi ve Savcılıktan alınan tanık belgelerini incelemek amacıyla bir haftalık erteleme talebinde bulunduğunu yazdı.

Alman emlakçı, Esentepe’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin, talep üzerine davayı 2 Ekim'e ertelediğini yazan gazete, sonraki duruşmada Alman emlakçının, avukatı Sotiris Argiru aracılığıyla suçlamalara yanıt vereceğini belirtti.

Habere göre, Alman emlakçının avukatı Argiru, mahkemenin yargı yetkisine ve taraf tutmasına ilişkin ön itirazda bulunma niyetini de dile getirdi.

Alman emlakçının, duruşma tarihi 2 Ekim'e kadar tutukluluğunun devam edeceğini belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Alman emlakçı hakkında ilk iddianamede 56 suçlamanın bulunduğunu, bunlardan 22’sinin “yasa dışı inşaatın yapıldığı arazilerin sahipleri olduğu ve bu durumdan doğrudan etkilenen 22 Kıbrıslı Rum” ile ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre, ilk iddianamede, Alman emlakçı hakkında yedi yıl hapis cezası da isteniyor.

Alman emlakçının “Olive Tree” sitesinden yapılan beş satıştan 169 bin 150 euro elde ettiği iddia edildi.