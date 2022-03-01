Güney Kıbrıs'ta Ukraynalı yolcular PCR ücreti ödemeyecek

Güney Kıbrıs’a havaalanlarında girişlerde zorunlu olan PCR uygulamasının Ukraynalı yolcular için ücretsiz olmasına karar verildi.

Güney Kıbrıs’a havaalanlarında girişlerde zorunlu olan PCR uygulamasının Ukraynalı yolcular için ücretsiz olmasına karar verildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ukraynalı göçmenlerin siyasi kabulü yönünde verdiği talimat sonrasında, Baf ve Larnaka Havaalanlarına gelecek olan Ukraynalı yolcuların PCR ücreti ödemeyeceklerini yazdı.

Gazete ayrıca, Rum Posta Dairesi’nin Rusya ve Belarus’a yönelik tüm posta gönderimlerinin durdurulduğunu duyurduğunu da aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ta yaşayan “Pontuslu Rumların”, Anastasiadis’e bir mektup göndererek, Ukrayna’nın “Mariupol” kentinde yaşayan Yunanlıların çatışma bölgesinden kurtarılarak Güney Kıbrıs’a yerleştirilmesi için girişim başlatılması talebinde bulunduklarını yazdı.