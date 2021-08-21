  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Güney Kıbrıs’ta üveyik avı kota ile yarın başlıyor

» »
Güney Kıbrıs’ta üveyik avı, türün popülasyonunda ciddi azalma olması nedeniyle Avrupa Komisyonu’nun getirdiği kota ile yarın başlıyor.
Güney Kıbrıs’ta üveyik avı kota ile yarın başlıyor

30 Eylül 2021’e kadar devam edecek av sezonunda avcılardan, vurdukları üveyik sayısını anında bildirmeleri isteniyor.

Alithia, Avcılık ve Fauna Dairesi’nin, akıllı telefonlara indirilecek Artemis Cy isimli uygulamayı devreye soktuğunu ve avcıların, vurdukları üveyikleri anında bu uygulamaya kaydetmesini zorunlu kıldığını yazdı.

Habere göre Daire tarafından yapılan açıklamada, üveyik popülasyonu son yıllarda önemli ölçüde azaldığı için Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs’a kota getirdi. 2013-2018 döneminde avlanan üveyik ortalamasının yüzde 50’si kadar yani tahmini 15 bin 756 adet üveyik avlama kotası getirdi. Yarın başlayacak av sezonu, kota daha erken doldurulmazsa 30 Eylül’e kadar sürecek. Avcıların bir av günü içerisinde en fazla 3, sezon boyunca toplam 12 üveyik avlamasına izin veriliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısı stabil20 Ağustos 2021 Cuma 13:00
  • Güney Kıbrıs “Rusya 2021 Uluslararası Askeri Tatbikatları”na ilk kez katılıyor20 Ağustos 2021 Cuma 12:56
  • Frontex’in, Güney Kıbrıs’ın Deniz Sınırlarının Gözetimiyle İlgili Talebine Olumlu Yanıt Verdiği Açıklandı20 Ağustos 2021 Cuma 12:55
  • Londra’da Maraş İçin Protesto Eylemi Yapıldı19 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
  • Kıbrıslı Türklerin “Safepass” Başvurularında Sorunlar çıktı19 Ağustos 2021 Perşembe 19:00
  • Hristodulidis İsrail’de Üçlü Toplantıya Katılacak19 Ağustos 2021 Perşembe 18:45
  • Rum İçişleri Bakanı KKTC ve Türkiye Üzerinden Kaçak Göçmen Gelişinden Şikayet Etti19 Ağustos 2021 Perşembe 17:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Güzelyurt Konusundaki Açıklamalarına Tepki19 Ağustos 2021 Perşembe 17:16
  • Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, yaklaşık 4 bin megavat elektrik verildi19 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
  • Hollandalı Milletvekili Liane den Haan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret, Rum Basını'nda gündem oldu19 Ağustos 2021 Perşembe 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti