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Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde bağımlılığı “büyük sorun”

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Güney Kıbrıs’ta “Bağımlı Tedavi Merkezi” (KENTEA) tarafından yapılan bir araştırma, 25 bin kişinin hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullandığını ortaya koydu.
Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde bağımlılığı “büyük sorun”

Fileleftheros gazetesi, Rum “Bağımlılık Tedavi Merkezi” (KENTEA) adına açıklamada bulunan “Tamasu ve Orini Metropoliti” İsais, merkezin yaptığı araştırmada, 25 bin kişinin hintkeneviri tipi uyuşturucu madde kullandığının ortaya çıktığını söylediğini yazdı.

İsais konuşmasında, bu rakama ek olarak diğer uyuşturucu maddeleri kullananları ve kullandıklarını gizleyenleri de düşünerek konuşulursa, uyuşturucu bağımlılığının büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

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