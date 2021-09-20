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Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları iki haneli rakamlara geriledi: Test sayısı 40 bin 586

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Güney Kıbrıs’ta uzun bir aradan sonra dün vaka sayılarının iki haneli rakamlara gerilediği bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta vaka sayıları iki haneli rakamlara geriledi: Test sayısı 40 bin 586

Güney Kıbrıs’ta uzun bir aradan sonra dün vaka sayılarının iki haneli rakamlara gerilediği bildirildi.


Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Pazar günü (dün) Korona sebebiyle hayatını kaybeden olmadığını, yeni vaka sayısının ise 94 olarak kayda geçtiğini yazdılar.


Dün gerçekleştirilen test sayısı 40 bin 586 olurken toplam vaka sayısı ise 118 bin 957’ye yükseldi.


Gazete, 547 olan vefat sayısının ise dün değişmediğini, tedavi görenlerin sayısının ise 98 olduğunu belirtirken bunlardan 39’unun durumunun ciddi olduğunun da altını çizdi.

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