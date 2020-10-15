Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 104 oldu

Kıbrıs’ın güneyinde 93 vakanın ardından 11 yeni vaka daha açıklandı. Bugün açıklanan toplam vaka sayısı 104’e yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta pandeminin başından itibaren en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Güneyde toplam vaka sayısı ise 2285’e ulaştı
Kıbrıs’ın güneyinde 93 vakanın ardından 11 yeni vaka daha açıklandı. Bugün açıklanan toplam vaka sayısı 104’e yükseldi.
Güney Kıbrıs'ta pandeminin başından itibaren en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Güneyde toplam vaka sayısı ise 2285’e ulaştı
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