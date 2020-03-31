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Güney Kıbrıs’ta Vaka Sayısı 230

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Güney Kıbrıs’ta Vaka Sayısı 230
Güney Kıbrıs’ta Vaka Sayısı 230

Rum basını, dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta tespit edilmiş Korona virüs vaka sayısının 230’a ulaştığını, 77 yaşındaki bir kişinin de dün hayatını kaybettiğini yazdı.
Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla Korona virüs vaka sayısının 230’a ulaştığını yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta dün 16 yeni vaka tespit edildiğini, 77 yaşındaki bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken, böylelikle Korona virüsünden ötürü ölenlerin sayısının toplamda 7’ye ulaştığını aktardı.
 

Habere göre, hayatlarını kaybedenlerin 6’sı erken, biri kadın ve yaş ortalamaları ise 66.
Gazete, 230 vakadan 130’unun temas yoluyla Güney Kıbrıs’ta virüsü kaptıklarını belirtirken 230 kişinin ise tedavi olarak taburcu olduklarının altını çizdi.
 

BAF KAZA MAHKEMESİNDE POZİTİF VAKA
 

Gazete bir diğer haberinde, Baf Kaza Mahkemesi personeli olan bir kişide Korona virüsü tespit edildiğini, bu sebepten ötürü dezenfekte işlemi için mahkemenin 48 saat kapalı kalacağını yazdı.
Pozitif çıkan şahsın virüsü, bir başka pozitif vakadan kaptığının belirlendiğini vurgulayan gazete, mahkeme çalışanının yargıçlar, avukatlar ve diğer çalışanlarla yakın temas içerisinde olmasının ise endişeye yol açtığını belirtti.
ARADİP BÖLGESİ ENDİŞELİ
 

Gazete bir diğer haberinde ise, Larnaka’ya bağlı “Aradipu” (Aradip) bölgesinde 10-12 pozitif vaka bulunduğu iddialarının bölgede huzursuzluk yarattığını, belediyenin ise, Korona tespit yaptırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olma kararı aldığını yazdı.
Bölgede 75 yaşında hayatını kaybeden bir kişinin Korona olduğunun, ölümünün sonrasında anlaşıldığını ve şahsın eşinin de pozitif çıktığın vurgulayan gazete, 10-12 kişinin aynı aileden oldukları ve altısının tedavi olduğunu da aktardı.
Gazete ayrıca, İngiltere’de yaşayan üç Kıbrıslı Rum’un virüs sebebiyle hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.
 

HASTALARDA KLOROKİN İLACI KULLANILIYOR
Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Korona virüsü teşhisiyle tedavi gören ve durumları ağır seyreden hastalarda, Klorokin içeren ilacın kullanılmakta olduğunu yazdı.
Haberde, Klorokin ilacının Güney Kıbrıs’ta yeterli miktarda bulunduğu ve ağır seyreden vakalarda, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığı ifade edildi.

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