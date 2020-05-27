Güney Kıbrıs’ta Vaka Sayısı 939

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 2 bin 214 testin sonucunda iki yeni koronavirüs vakasına rastlandı ve toplam sayı da 939’a yükseldi. Hastaların tedavisinde ilk kez ECMO yöntemi kullanıldı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 214 testin sonucunda iki yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini yazdılar.

Gazete, vakalardan ilkinin, “Athalassa Hastanesi’ne” yatışı gerçekleştirilmeden önce yapılan testi pozitif çıkan bir kadın, ikincisinin ise semptomlar göstermesinin ardından özel doktoruna başvuran ve testi pozitif çıkan bir erkek olduğunu yazdı.

Böylelikle Güney Kıbrıs’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 939’a yükseldi.

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavisi sürdürülen hastaların durumlarına da yer verdi.

ECMO

Rum “Mağusa Devlet Hastanesi’nde” tedavi gören 6 kişi, Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ise 3 hastanın bulunduğunu belirten gazete, korona sebebiyle ağır zatürre geçiren 29 yaşındaki bir kadının durumunun ise, ilk kez uygulanan ECMO yöntemi (kalp ve akciğer yetmezliğinde kullanılan ve bu organların görevini üstlenen makine) sayesinde iyiye gittiğini aktardı.