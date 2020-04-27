Güney Kıbrıs'ta vakalarda istikrarlı düşüş yaşanıyor

Rum tarafında dün 7 korona virüs vakası daha tespit edildiği ve vaka sayısının toplam 817’ye ulaştığı haber verildi.

Yeni vakaların, yapılan 2 bin 415 testin sonucunda tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi; “İyi Haberden Daha İyiye- Vakalarda İstikrarlı Düşüş- Dün 7 Yeni Vaka Daha” başlıklı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara 20 bin test yapılmasıyla ilgili programı çerçevesindeki testler sonucunda 1 pozitif vaka, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a dönen kişilere yapılan testler sonucunda 3 pozitif vaka, özel inisiyatifle gerçekleştirilen testler sonucunda 2 pozitif vaka ve rasgele alınan numunelere yapılan testler sonucunda ise 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, yapılması planlanan 20 bin test içerisinden, 11 Nisan’dan dün akşama kadar 16 bin 007’sinin tamamlandığı da belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise; “Tedbirlere Uyulması Anahtar” başlıklı haberinde, Moleküler Viroloji öğretim üyesi ve Pandemi danışmanlarından Dr. Leondios Kostrikis’in dün yaptığı açıklamada, kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına, kişisel hijyen kuralları ile kendini koruma önlemlerine sıkı sıkıya bağlı kalınmasının eşlik etmesi gerekeceğini söyledi.

Gazete, Kostrikis’in, uzmanların hazırladığı ve kısıtlamalardaki gevşemelerin uygulanmasının başlayacağı yöntem konusunda ise detay vermediğini belirtti.

Kostrikis açıklamasında; “detaylara girmemesine izin verilmesi gerektiğini, çünkü ilk önce siyasi liderliği detaylı bir şekilde bilgilendirmek istediklerini ve kararlarla ilgili yetkiye sahip olanın da siyasi liderlik olduğunu” vurguladı.

Elindeki bilgilere dayanarak, yeni vakalar içerisinde yine süpermarket çalışanları bulunduğunu yazan gazete, rasgele alınan numuneler sonucu da bir pozitif vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakalar içerisinde Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) mensup bir kişinin daha bulunduğunu yazan gazete, 3 pozitif vakanın ise yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen kişiler olduğunu yineledi.

Haberde, yurt dışından Güney Kıbrıs’a bugüne kadarki gelişler çerçevesinde, 10’dan fazla vaka tespit edildiği ve çoğunluğunun İngiltere’den geldiği de ifade edildi.

Yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönenler içerisinde tespit edilen vakalar konusunda endişesi olup olmadığının sorulması üzerine ise Dr. Kostrikis, vakaların kontrol altında olduğunu söyledi.

Kostrikis, bu vakaların sayısı beklenenden biraz fazla olsa da, bu kişilerin kontrol edilecekleri bir ortamda bulunduklarını çünkü yurt dışından ülkeye dönenlerin karantinaya girdiklerini anımsattı.

Referans hastanesi olan “Mağusa” bölgesindeki hastanede 2’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 kişinin korona virüs tedavisi görmekte olduğunu da yazan gazete, biri Limasol, 4’ü de Lefkoşa Rum kesimindeki hastane olmak üzere 5 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakım ünitelerinde devam ettiğini belirtti.

Lefkoşa Rum kesimindeki hastanede 4 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu fakat solunum cihazına bağlı olmadıklarını yazan gazete, yoğun bakımda tedavi gören hastaların tümünün durumunun kritik fakat sabit olduğuna işaret etti.

“Mağusa” bölgesindeki hastane haricinde, diğer hastanelerde 3 kişinin de normal serviste tedavi görmekte olduğu kaydedildi.

Öte yandan gazete, Baf Hastanesi şüpheli vakalar servisinde tedavi görmekte olan 80 yaşındaki bir kadının dün hayatını kaybettiğini yazdı.

Hayatını kaybeden kadının kendisine yapılan korona virüs testinin sonucunu beklemekte olduğunu kaydeden gazete, 94 yaşındaki bir kadının da aynı serviste tedaviye alındığını belirtti.

Gazete, virüs semptomları taşıyan 49 yaşındaki bir kişinin de dün Baf Hastanesi’ne kaldırıldığını ve korona virüs testi yapılmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığını ekledi.

Politis gazetesi de; “Durum Kontrol Altında- Virüsü Özellikle Birleşik Krallıktan Taşıyorlar- 7 Vakadan Üçü İthal Vaka- Toplam Rakam 817’ye Ulaştı” başlıklı haberinde, Moleküler Viroloji Öğretim üyesi ve Pandemi danışmanlarından Dr. Leondios Kostrikis’in açıklamalarına yer verdi.

Alınmakta olan önlemlerden ötürü, yurt dışından gelen kişiler içerisinde tespit edilen vakaların endişeye sebep olmadığını yazan gazete, Kostrikis’in, virüsün epidemiyolojik tablosunun tamamlanmasından ve önlemlerin gevşetilmesinin yolunun açılmakta olduğundan söz ettiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün sabah 06.00 ile akşam 18.00 arasında Güney Kıbrıs genelinde toplam 9 bin 764 kontrol yaptığını ve önlemleri ihlal eden 172 kişiyi rapor ettiğini haber verdi.

Polisin aynı zaman zarfında, işletmelerle ilgili olarak da bin 424 kontrol yaptığı ve bu çerçevede 4 kişinin rapor edildiği belirtildi.