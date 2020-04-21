Güney Kıbrıs’ta Vakaların Azalması Dolayısıyla İyimserlik Havası

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan istikrarlı düşüş, salgının sona ermesi konusunda iyimserliği de beraberinde de getirdi.

Alithia gazetesi “Sona Daha Da Yakın- Başarıyoruz: Koronavirüs Vakaları Tükenme Eğiliminde” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta haftalardır gösterilen çabaların aynı zamanda Kıbrıslı Rumların alınan önlemler konusunda Paskalya’nın kritik günlerinde sergiledikleri şaşırtıcı uyumun sonuç verdiğini ve koronavirüsle ilgili büyük sınavdan çıkış saatinin yaklaştığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta salgının gidişatının en iyimser öngörülerden dahi iyi seyrettiğini, yeni vakaların azalmakta olduğunu ve son günlerde tek basamaklı sayılarda kaldığını yazan gazete, Paskalya yortusunda dahi laboratuvar analizlerinin kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz Pazar tespit edilen 6 vakanın ardından dün ise Güney Kıbrıs’ta 5 yeni koronavirüs vakası kayda geçirildiğini ve toplam vaka sayısının 772’ye ulaştığını yazan gazete, 5 yeni vakanın, yapılan toplam 1669 testin sonucunda tespit edildiğini belirtti.

Bu gidişatın önümüzdeki 24 saat içerisinde de devam etmesinin vakaların sıfırlanmasına yol açabileceğini yazan gazete, bunların çok iyi haberler olduğunu, ancak bunun herhangi bir rahatlamayı haklı çıkarmayacağını, çünkü dikkat edilmemeye devam edilmesi ve önlemlerin muhafaza edilmemesi durumunda, salgının yeniden canlanması tehlikesinin çok olası olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan son günlerdeki çok iyi ve cesaret verici sonuçlardan bağımsız olarak, Rum hükümetinin en baştaki planlarında değişik yapmayı düşünmediğini ve alınan önlemlerde de 1 Mayıs’tan önce herhangi bir gevşeme olmasının beklenmemesi gerektiğine işaret eden gazete, önlemlerdeki kısıtlamaların kapsamının da sınırlı ve düşük riske sahip olacağını vurguladı.

Son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarında yaşanan düşüşte Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun sergiledikleri sorumluluk sahibi tutumun belirleyici olduğunu da kaydeden gazete, Kıbrıslı Rumların önlemlere uyduklarını ve her zamankinden değişik bir Paskalya kutlaması yapmayı tercih ettiklerini belirtti.

Gazete iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise, dün Rum kesiminde tespit edilen 5 yeni vakayla ilgili bilgilere yer verdi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın 20 bin çalışanın tetkik edilmesiyle ilgili programı çerçevesinde dün 1171 testin tamamlandığını ve 2 vakanın bu şekilde tespit edildiğini yazan gazete, halihazırda tespit ve teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibe alınması sonucu yapılan 236 test sonucunda da 2 pozitif vakaya rastlandığını belirtti.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarları tarafından yapılan testlerde ve yurt dışından dönen kişilere yapılan testlerde ise herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını kaydeden gazete, şahsi inisiyatifle gerçekleştirilen 2 testten birinin sonucunun ise pozitif çıktığını izah etti.

Yapılacak toplam 20 bin laboratuvar analizi içerisinden, geçtiğimiz Cumartesinden düne kadar toplam 9 bin 720 testin tamamlandığına dikkati çeken gazete, toplam vaka sayısının İngiliz Üslerindeki 10 vaka dahil 772’ye ulaştığını yineledi.

Referans hastanesi olarak hizmet vermekte olan “Mağusa” bölgesindeki hastanede 4’ü yoğun balımda olmak üzere 16 kişinin koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu da yazan gazete, tüm hastaların genel durumunun istikrarlı olduğunu belirtti.

2 kişinin taburcu edildiğini de belirten gazete, 3’ü Limasol Hastanesi yoğun bakım ünitesi, 5’i de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde olmak üzere toplam 8 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 5 kişinin tedavisinin ise solunum cihazına bağlı olmadan sürdüğünü yazan gazete, yoğun bakımda tedavi gören tüm hastaların durumunun stabil fakat kritik olduğunu iletti.

Referans hastanesi hariç tüm hastanelerde, 4 kişinin tedavisinin ise normal serviste sürdüğü ifade edildi.

Gazetede yer alan başka bir haberde, Baf Genel Hastanesi’nin mutfağının, burada çalışan 5 kişinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütünün (OKİPİ) direktifinin ardından kapalı kalmaya devam ettiği de belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde dün Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 5 vakadan birinin manavda, diğer bir kişinin ise eczacılık ürünleri dağıtım merkezinde çalıştığını yazdı.

Devlet hastanelerinde çalışan kişilere yapılan testler konusunda dün herhangi bir açıklama yapılmadığını çünkü alınan numunelerin kontrol edilmediğini kaydeden gazete, Paskalya yortusu dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta tatil olması yüzünden alınan örnekler üzerindeki kontrollerin azaldığına işaret etti.

SÖZDE “OMORFO METROPOLİTİ” NEOFİTOS YİNE ÖNLEMLERİ ELEŞTİRDİ

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, sözde “Omorfo Metropoliti” Neofitos’un, Rum kesiminde koronavirüs dolayısıyla alınan kısıtlayıcı önlemleri bir kez daha eleştirdiği ve bunları 1974 yılındaki ileri sürülen “Türk işgali” ve bunun sonuçlarına benzetecek noktaya kadar ulaştığı ifade edildi.

Paskalya dolayısıyla verdiği vaazda koronavirüsün doğal bir şey olduğunu ve bundan korkulmaması gerektiğini savunan Neofitos, 2020 yılında, isteyerek ve/veya kasten tuzağa düştüklerini ifade etti.

POLİSİN KONTROLLERİ VE İHLALLER

Rum polisinin yaptığı açıklamaya dayanarak, son 48 saat içerisinde Güney Kıbrıs’ta 30 binden fazla kontrol yapıldığını ve 300 kişinin rapor edildiğini yazan gazete, Rum polisinin 17 yaşındaki bir gencin nasıl ciddi bir şekilde yaralandığını araştırdığını da kaydetti.

17 yaşındaki gencin çatapat kullanımı sonucu ciddi şekilde yaralandığını ve sol elindeki parmakların kesildiğini yazan gazete, bazı kişilerin de Paskalya ateşi yaktıklarına dair ihbar üzerine polis tarafından tutuklandıklarını belirtti.

Rum polisinin Paskalyadaki kontroller çerçevesinde helikopter ve insansız hava araçları kullandığı da ifade edildi.

Gazete başka bir haberinde ise, alınan önlemleri ihlal ederek geçtiğimiz Pazar günü Larnaka’ya bağlı “Avdeler” bölgesindeki kilisedeki ayine giden 10 kişinin polis tarafından rapor edildiğini ekledi.

Politis gazetesi de “Bir Mücadele Kazanıldı Fakat Savaş Bitmedi” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarındaki sayı azaldıkça, Nisan sonundan itibaren kısıtlayıcı önlemlerin aşamalı olarak gevşetilmeye başlaması olasılığının da o kadar arttığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu hafta iş adamları dernekleri, bilim insanları ve siyasi parti başkanlarıyla bir araya geleceğini yazan gazete, bazı firmaların yeniden faaliyete geçmesi ile insanların sokağa çıkmasıyla ilgili önlemlerin gevşetilmesinin masada olduğunu ekledi.

İSTATİSTİKLER

Gazete “Aradip Birinciliğini Koruyor” başlıklı bir haberinde ise, koronavirüsle ilgili istatistiklere de yer verdi.

Buna göre dün akşamüzerine kadar, Güney Kıbrıs’ta alınan 34 bin 87 numune içerisinden toplam 767 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazan gazete, 12 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini, aktif hasta sayısının 669 olduğunu, 81 kişinin de iyileştiğini belirtti.

Rum kesimindeki vakaların yüzde 94,36’sının Kıbrıslı Rum olduğunu da yazan gazete, vakaların yüzde 50,4’ünün erkek, yüzde 49,6’sının da kadın olduğuna yer verdi.

Vakaların yüzde 21’inin 30-39 yaş grubuna girdiğini de belirten gazete, yüzde 19’unun 50-59 yaş, yüzde 17’sinin 40-49, yüzde 13’ünün 60-69, yüzde 11’inin 70-79, yüzde 20’unun ise 20-29 yaş grubundan kişiler olduğunu belirtti.

Yüzde 3-4’lük bir oranın ise bebekler, çocuklar, gençler ve çok yaşlılar olduğunu yazan gazete, 9 Mart’ta Güney Kıbrıs’ta 2 pozitif koronavirüs vakası tespit edilmesiyle birlikte, vaka sayısının 1 Nisan’da 58 vakayla pik yaptığını anımsattı.

İlçelere göre vaka sayılarına bakıldığında, nüfusuna göre en fazla vaka sayısının Larnaka’da görüldüğünü ifade eden gazete, bunu Baf, “Mağusa”, Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’un izlediğini kaydetti.

Haberde, Aradip’te 113, Baf’ta 61, Strovlos’ta 51, Larnaka’da 35, Lakadamya’da 34, Lefkoşa Rum kesiminde 25, Limasol’da 19, Paralimni’de ise 14 pozitif vaka görüldüğü de ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS’TAN KİEV VE FRANKFURT’A İKİ UÇUŞ

Gazetede yer alan başka bir haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın, bugün ve yarın Güney Kıbrıs’tan Kiev ile Frankfurt’a iki uçuş gerçekleştirilmesini ayarladığı da belirtildi.

Yapılan açıklamada, isteyen öğrenci ve vatandaşların bu uçuşlarla Güney Kıbrıs’tan ayrılabileceklerinin belirtildiği kaydedildi.