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Güney Kıbrıs’ta villa alan İngiliz çift Rum yönetimine dava açtı

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Baf’ta satın aldığı lüks villada oluşan çatlak ve eğimi tamir için 210 bin sterlin harcama yapan İngiliz çift, jeolojik açıdan sorunlu bölgeye inşaat izni verdiği için Rum Yönetimi’ne dava açtı.
Güney Kıbrıs’ta villa alan İngiliz çift Rum yönetimine dava açtı

Haravgi’nin Daily Mail isimli İngiliz gazetesinden alıntıladığı haberine göre, Simon- Jenny Philips isimli İngiliz çift, Baf’ın Armu köyünden 2008’de satın aldıkları lüks villanın duvarlarının iki yıl sonra çatladığını belirterek, binanın eğilmeye başladığını ve bugün bu eğimin12 dereceye ulaştığını kaydetti.

Gazete, çiftin inceleme yaptırdığı bağımsız bir mühendisin, villanın üzerine yapıldığı arsanın jeolojik açıdan sorunlu olduğu ve inşaata izin verilmemesi gerektiği yönünde rapor verdiğini yazdı.

Haberde, villayı inşa eden inşaat şirketinin bugün var olmadığından İngiliz çift binanın onarımı için harcadıkları yaklaşık 210 bin sterlinin tazmini için Rum Yönetimi aleyhine dava açtığı kaydedildi.

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