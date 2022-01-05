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Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşıyor

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Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşadığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Hintlilerin özellikle çiftçilik ve hayvancılık alanında çalıştıklarını; kadınların da ev hizmetlisi ve yaşlı bakımıyla uğraştıklarını yazdı.

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