Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşadığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Hintlilerin özellikle çiftçilik ve hayvancılık alanında çalıştıklarını; kadınların da ev hizmetlisi ve yaşlı bakımıyla uğraştıklarını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 12 bin Hintli’nin yaşadığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Hintlilerin özellikle çiftçilik ve hayvancılık alanında çalıştıklarını; kadınların da ev hizmetlisi ve yaşlı bakımıyla uğraştıklarını yazdı.
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