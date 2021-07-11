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Güney Kıbrıs'ta Yangınlara Karşı Acil Müdahale Birimi Kuruluyor

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Rum yönetiminin, yangınlara acil müdahale için manevra kabiliyeti yüksek “orman komandosu timlerinin” devreye sokacağı, bu kapsamda Acil Müdahale Birimi kuracağı haber verildi.
Güney Kıbrıs'ta Yangınlara Karşı Acil Müdahale Birimi Kuruluyor

Rum yönetiminin, yangınlara acil müdahale için manevra kabiliyeti yüksek “orman komandosu timlerinin” devreye sokacağı, bu kapsamda Acil Müdahale Birimi kuracağı haber verildi.

Alithia 2016’da meydana gelen Solya yangınından sonra konunun uzmanları tarafından yapılan “orman komando timleri” kurulsun önerisinin hayata geçirileceğini, Acil Müdahale Birimi kurularak üç yıl içerisinde bu planın aşamalı olarak devreye alınacağını yazdı.

Habere göre kurulacak Acil Müdahale Birimi çerçevesinde biri Trodos’ta, biri Baf Ormanı’nda ve biri de Maşera Ormanı’nda olmak üzere üç “orman komandosu timi” oluşturulacak ve her biri 6 orman komandosundan oluşacak timler 2 vardiya (3x6x2= 36 personel) esasıyla çalışacak.

Gazete, geçen hafta sonu Limasol ve Larnaka’da 55 kilometrekarelik alanı kül eden ve ölüme de neden olan büyük yangından sonra dün de Pera Pedi’de başlayarak Trodos dağını tehdit eden ancak zamanında müdahale edilmesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangına dikkat çekti.

Rum yönetiminin dünkü yangından sonra, yangına sebep olanlara verilen cezaları çok ağırlaştırma yolunda olduğuna dikkat çeken Alihtia haberinin, birinci sayfadan verdiği bölümünde Tarım Bakanı’nın “ömür boyu hapis” cezası uygulanmasını önereceğine vurgu yaptı.

Politis Rum yönetiminin, eğitimsiz ve uygun olmayan araç ile yangınla mücadeleye gönderdiği ve görev sırasında yaralanan bir Orman Dairesi görevlisine bir milyon Euro tazminat ödeyeceğini de manşetten verdi.

Gazeteye göre 2016 Solya yangını sırasında, eğitimsiz olduğu halde bozuk bir arazöz ile yangın güvenlik şeridi açmakla görevlendirilen I.M. isimli Orman Dairesi görevlisi, hem görev alanında tek başına bırakıldı hem de arazözün devrilmesi ile iş göremez hale gelecek şekilde yaralandı. Rum yönetimi, aleyhine açılan davada, olaydaki sorumluluğunu ve I.M.’ye 965 bin Euro tazminat ödemeyi kabul etti.

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