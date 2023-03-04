Güney Kıbrıs'ta Yankı Uyandıran Yazı: Siyasetin En Büyük Fahişesiyim!

Dimitriadis'in kaleme aldığı, ‘Bir Günlüğü’ başlıklı bir kitaptaki “Ben sadece siyasetin en büyük fahişesi değilim, aynı zamanda en büyük patronuyum. Ancak Averof Neophytou’nun bunu çok geç anladı ve bedelini ağır ödedi” şeklindeki cümleleri konuşuyor.

Güney Kıbrıs’taki Merkez Bankası’nın eski yetkilisi Panikos Dimitriadis'in yazdığı kitaptaki “Ben sadece siyasetin en büyük fahişesi değilim, aynı zamanda en büyük patronuyum. Ancak Averof Neophytou’nun bunu çok geç anladı ve bedelini ağır ödedi” şeklindeki sözler Güney Kıbrıs’ın gündemine oturdu.

Öne çıkan başlıklar ve açılamalar ise şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in eski bankacı Panikos Dimitriadis'in kitabında yer alan ifadesi her şeyi anlatıyor: ‘Ben sadece siyasetin en büyük fahişesi değilim, aynı zamanda en büyük patronuyum. Ancak Averof Neophytou’nun bunu çok geç anladı ve bedelini ağır ödedi."

Makarios Drousiotis'in Nikos Anastasiadis'in cumhurbaşkanlığındaki çalışmaları ve günleri hakkındaki kitaplarından önce, 2017'nin sonlarına doğru Merkez Bankası eski Guvernörü Panikos Dimitriadis'in kaleme aldığı ‘Bir Günlüğü’ başlıklı bir kitap daha yayınlandı.

Bu kitapta, eski bankacı, 10 Eylül 2013'te Cumhurbaşkanı Anastasiades'ten kendisine göre Merkez Bankası'nın iç işlerine müdahale teşkil eden bir telefon görüşmesine atıfta bulunuyor. Hukuk Bürosu Nikos Chr. Anastasiades. Kitapta yer alan ve Mahkeme önünde reddedilmeyen ve itiraz edilmeyen haberlere göre, söz konusu telefon görüşmesinde Başkan Anastasiades, Panikos Dimitriadis'e Sophocles Michaelidis'in cumhurbaşkanlığı görevine atanmasıyla kandırıldığını belirttikten sonra, bankanın geçiş kurulu, birincisi, yani mevduatları kestikten sonra, iddiaya göre Panikos Dimitriadis'e ve aslında eski merkez bankacısının kitabına göre hep tırnak içinde şunları söyledi:

"Ben dünyanın en büyük fahişesiyim; beni kandıramazsın, kimse kandırmadı. Ben sadece siyasetin en büyük fahişesi değilim, aynı zamanda en büyük patronuyum. Bunu anlayan son kişinin üzerinden çok geçti, kendisi için ölümcül bir sonuçla, Averof Neophytou'dur ve ağır bir bedel ödemiştir.

Nikos Anastasiadis, eski tarzın emekli olmaya karar veren son siyasetçisidir, ancak kötü diller ipleri onun çekmeye devam edeceğini söylese de: Nikos, Nikaros'u arkasına saklayacaktır... İktidardaki diğer siyasetçilerden kimse onunla kıyaslanamaz. bize ya da bugün Parlamento koltuklarına oturun. Siyasal iletişim ve taktik ustası Nikos Anastasiadis'in önünde bir oyun alanı gibi duruyorlar. Bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıklarımız, Sayın Anastasiadis'in kamera arkası doktoru ilan edilmesini ve daha fazlasını tamamen haklı çıkarıyor.

Peki Nikos Anastasiadis'in en büyük dezavantajı neydi? Cumhurbaşkanı Anastasiades, siyasi dürüstlük ve siyasi etikten zerre kadar yoksun olduğunu birkaç kez gösterdi. Büyük ahlaki ve siyasi hatalarını haklı çıkarmak için her zaman yasal ve ahlaki arasında bir denge kurmaya çalıştı, örneğin Kıbrıs'ta iş için aktif olan ve istisna alan Suudi Şeyh'in özel jetiyle ailesiyle ücretsiz seyahat etmesi gibi.

Sayın Anastasiadis'in, özel sekreterlerini ve yeğenlerini pencereden kalıcı olarak Devlet'e sabitlediğinde, Bakanlar Kurulu onun ‘altın’ pasaportlarına başkanlık ettiğinde, hem kendisi hem de iki eşinin Kıbrıs vatandaşlığının Bakanlar Kurulu tarafından kızlarının hukuk bürosuna, onları İçişleri Bakanlığı'ndan terfi ettiren başka bir yeğenine ve halen kışkırtan ve çileden çıkaran daha birçok maskaralığa karar verdi.

Sadece Kıbrıs, kuralın istisnasıdır. ‘Saf ve lekesiz’ olduğumuzu beyan etmek yeterli değildir. Yazdım ve tekrarlıyorum: Biz burada liderler, güven uyandıran, ülke ve vatandaş çıkarlarını parti-kişisel çıkarlardan ve maddi çıkarlardan üstün tutan siyasetçiler istiyoruz.

Nikos Anastasiadis'in siyasi çocuğu hakkında, Cumhuriyetin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Hristodulidis'in yukarıdaki şartları yerine getirdiği hakkında çok şey duyduk. Umarım bu güvenceler yanlış çıkmaz."