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SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Güney Kıbrıs'ta yanlış Covid-19 mesajları paniğe yol açtı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde arızalanan filyasyon sistemi, yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı paniğe neden oldu.
Güney Kıbrıs'ta yanlış Covid-19 mesajları paniğe yol açtı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde filyasyon sistemi çöktü. Yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce kişiye sms yolu ile "Pozitif vakalar ile yakın temaslısınız" mesajı gönderildi. Mesajı yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı'nı ve Sağlık Bakanlığı'nı telefon yağmuruna tuttu. Yaşanan krizin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini mesajın dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.  İnovasyon Müsteşarlığı yaşanan arıza nedeniyle halktan özür diledi. 

RUM KESİMİNDE SON DURUM

600d81165542830500ef1cb2.jpgGüney Kıbrıs’ta dün son 24 satte 122 yeni vaka saptanırken, koronavirüsü nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kabettiği ifade edildi. Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 183'e ulaşırken, vaka sayısı 30 bine dayandı.

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