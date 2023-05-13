Güney Kıbrıs’ta ‘yaptırım’ hareketliliği: Ekonomi 2013’tekine benzemeye başladı

ABD ve İngiltere’nin, Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Kıbrıs Rum özel ve tüzel kişilikleri ile en küçük bir bağlantısı bulunan yüzlerce şirketin, “kaosa çekildiği” bildirildi.

ABD ve İngiltere’nin, Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Kıbrıs Rum özel ve tüzel kişilikleri ile en küçük bir bağlantısı bulunan yüzlerce şirketin, “kaosa çekildiği” bildirildi.

Alithia, “ABD ve İngiltere Yaptırımlarının Çığ Etkileri” başlığıyla manşete çektiği haberinde, durumun “2013 koktuğunu” vurguladı.

Güney Kıbrıs’a dün ikinci veri dosyasını gönderen ABD’nin -Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos’a göre- 19 Mayıs’tan önce üçüncü dosyayı göndermesi beklendiğinden durumun daha da kötüye gidiyor göründüğüne dikkat çeken gazete, AB’nin, yaptırımlarının etkinliğini artırmaya yönelik kararlarını içeren 11’inci paketinde Rumların da olup olmayacağının bilinmediğine işaret etti.

Gazete “güvenilir kaynaklardan” edindiği bilgilere dayanarak, mal varlıkları ve hesaplar dondurulduğu için piyasanın donmaya başladığını, dolayısıyla Güney Kıbrıs ekonomisinin durumunun 2013’tekine benzemeye başladığını belirtti, Haberde, Rum yönetiminin özel sektör ile karar ve eylem almak için iş birliği yapmada veya sorumluluk almada isteksiz olduğu da kaydedildi.