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Güney Kıbrıs'ta Yaşayan 4 Yaşındaki Çocuğun Durumu Ciddi

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Güney Kıbrıs’ta “Streptokok A” teşhisi konulan çocuk dün akşam İsrail’e sevk edildi.
Güney Kıbrıs'ta Yaşayan 4 Yaşındaki Çocuğun Durumu Ciddi

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz günlerde “Streptokok A” teşhisi konulan ve durumu ciddi olan 4 yaşındaki çocuğun, tedavi için dün akşam İsrail’e sevk edildiği haber verildi.

Makarios Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe bir şekilde tedavi görmekte olan ve durumu kritik çocuğun dün akşam özel bir uçuşla İsrail’e sevk edildiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yannaki’nin dün akşam konuyla ilgili açıklamasında, çocuk için İsrail’den özel bir ambulans uçak ve özel bir ekip geldiğini söylediğini iletti.

Gazete, uçakta çocuğu güvenli bir şekilde İsrail’e taşıyacak özel bir makine kullanılacağını da ekledi.

Alithia ise haberinde, çocuğun ebeveynlerinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını, bu yüzden çocuğa İsrail’de yakın bir akrabasının eşlik edeceğini yazdı.

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