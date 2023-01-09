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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Paris'te 3 Kürt'ün öldüğü silahlı saldırıyı kınadı

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesini protesto etmek amacıyla dün bir eylem gerçekleştirerek, yaşanan olayı kınadı.
Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Paris'te 3 Kürt'ün öldüğü silahlı saldırıyı kınadı

Güney Kıbrıs'taki Teofilos Yeorgiyadis Kıbrıs Kürt Kültür Derneği, 23 Aralık'ta Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesi ile ilgili eylem düzenledi.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Teofilos Yeorgiyadis Kıbrıs Kürt Kültür Derneği” tarafından dün Lefkoşa’nın Güneyinde, Kürt kökenlilerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendiğini yazdılar.

Gazete, “Kıbrıs Kürt Dayanışma Derneği” tarafından yapılan açıklamada, 3 Kürt’ün öldürülmesinden Fransa hükümeti, NATO ve AB’nin sorumlu oldukları iddia edilerek, Fransa, NATO ve AB’ye, Türkiye’ye destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, PKK terör örgütünün Fransa tarafından terör örgütü listesinden çıkarılması talep edilirken, PKK’nın bilindik tezleri yinelendi.

NE OLMUŞTU?

Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında 23 Aralık’ta düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından 69 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

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