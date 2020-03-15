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Güney Kıbrıs’ta yeni alınan önlemler açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta yeni alınan önlemler açıklandı
Güney Kıbrıs’ta yeni alınan önlemler açıklandı

Rum Yönetimi korona virüsüne karşı yeni önlemler aldı.

Alınan önlemler şöyle:

- Eğitim aldıkları ülkelerde kalan öğrenciler için 750 Euro ödenek

- Halk sağlığı desteği için 100 milyon Euro ayrılacak

- Alışveriş merkezleri,  kafe, barlar, eğlence merkezleri, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, ajanslar, kumarhaneler, spor tesisleri, berberler ve benzeri yerler kapatılacak

- Açık kalacaklar süpermarketler, eczaneler, fırınlar, ve benzin istasyonları

Öte yandan Rik'in yayınladığı bilgiye göre, Başpiskopos'tan inananları üç hafta boyunca kiliselerden uzak durmaya çağıran bir açıklama yayınlaması bekleniyor.

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