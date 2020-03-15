Güney Kıbrıs’ta yeni alınan önlemler açıklandı

Rum Yönetimi korona virüsüne karşı yeni önlemler aldı.
Alınan önlemler şöyle:
- Eğitim aldıkları ülkelerde kalan öğrenciler için 750 Euro ödenek
- Halk sağlığı desteği için 100 milyon Euro ayrılacak
- Alışveriş merkezleri, kafe, barlar, eğlence merkezleri, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, ajanslar, kumarhaneler, spor tesisleri, berberler ve benzeri yerler kapatılacak
- Açık kalacaklar süpermarketler, eczaneler, fırınlar, ve benzin istasyonları
Öte yandan Rik'in yayınladığı bilgiye göre, Başpiskopos'tan inananları üç hafta boyunca kiliselerden uzak durmaya çağıran bir açıklama yayınlaması bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.