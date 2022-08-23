  • BIST 3.111,70
  • Altın 1012.216
  • Dolar 18.1234
  • Euro 17.999
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi

» »
Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin yeni bir rekombinant tür keşfedildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi bilim insanları ile ABD'nin Yeni Meksika eyaletindeki Uluslararası HIV Laboratuvarı arasındaki iş birliği sonucu “CRF91_cpx” şeklinde isimlendirilen yeni bir tür keşfedildiğini yazdı.     

Gazete bu türün, Kıbrıs’ta ikamet eden HIV-1 virüsü taşıyan 14 kişi arasında tespit edildiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi alıyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:16
  • Sınır kapılarından geçişlerde geçen yıla oranla artış gözlemlendi22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00
  • Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB içinde yeni keşif22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:48
  • Güneyde yaz dönemi av sezonu başladı22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:46
  • Güney Kıbrıs'tan Ermenistan'a direkt uçuş gerçekleştirilecek22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:45
  • Güney Kıbrıs'ta gençler arasındaki işsizlik yüzde 17.622 Ağustos 2022 Pazartesi 08:52
  • KTÖS, KTOES, DAÜSEN ve DEV-İŞ'ten ESSA'ya destek açıklaması...22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:49
  • Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali Ayia Napa'da kapılarını açtı20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:54
  • Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24
  • Rum bandıralı gemi, kaza yaptı!20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti