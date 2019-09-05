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Güney Kıbrıs’ta yeni Müsteşarlık kuruldu

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Güney Kıbrıs’ta “Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı” kuruldu.
Güney Kıbrıs’ta yeni Müsteşarlık kuruldu

Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilgi Teknolojisi Dairesi’nin, “Yenilik (İnovasyon) ve Dijital Politika Müsteşarlığı”na dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladığını yazdı.

Gazete, Turizm ve Denizcilik Müsteşarlıklarının ardından Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın da kurulmasıyla, müsteşarlık sayısının 3’e çıktığını belirtti.

Habere göre, “Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı”na ilişkin yasa tasarısın dün onaylanmasına karşın, müsteşarlık 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hizmete girecek.

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