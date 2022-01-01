Güney Kıbrıs'ta yeni vaka salgını nedeniyle aşıya ilginin arttığı açıklandı

Rum tıbbi hizmetler müdür yardımcısı Olga Kalakouta, günde dokuz bin aşı yapıldığını, on üç ila on dört bin aşı yapılma olasılığının olduğunu söyledi.

Ancak, ilgilenenlere daha hızlı hizmet verebilmek için prosedürlerin iyileştirilmesi gerektiğini kabul etti.

Özellikle öğrencilerin aşılanmasına değinerek, 27 ve 28 Aralık'ta sekiz buçuk bin aşı yapıldığını söyledi.

Ayrıca düne kadar 5-11 yaş arası çocuklar için iki bin iki yüz randevu ayarlandığını söyledi.

Kalakouta ayrıca şu ana kadar hak sahiplerinin %64,3'ünün üçüncü doz aşı aldığını belirtti.