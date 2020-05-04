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Güney Kıbrıs’ta Yeni Vaka Sayısı 8

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Güney Kıbrıs’ta Yeni Vaka Sayısı 8
Güney Kıbrıs’ta Yeni Vaka Sayısı 8

Güney Kıbrıs’ta 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vaka sayısı 8 olarak açıklandı.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs genelinde dün bin 968 test gerçekleştirildiğini ve 8 yeni pozitif vakaya rastlandığını belirtirken, toplam vaka sayısının 872 olduğunu aktardı.

Sekiz pozitif vakanın üçünün, daha önce pozitif çıkmış kişilerle temasta bulunanlar, ikisinin yurt dışından gelenler ve diğer üç kişinin ise hastaneler ve özel sektörde gerçekleştirilen testlerde tespit edilenler olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi görenlerin sayısında da azalma gerçekleştiğini vurguladı.

Habere göre, karantina hastanesi olarak kullanılan Rum “Mağusa Hastanesi’nde” bir hafta boyunca 18 olan tedavisi süren hasta sayısının 12’ye düştüğü kaydedildi.

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