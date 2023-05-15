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Güney Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji depolanması projesinde AB ödeneğine onay

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Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerjiyi depolaması için kurulması planlanan üniteler için talep edilen 40 milyon Euro’luk tutarın AB tarafından onaylandığına dair bilgi geldiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yenilenebilir enerji depolanması projesinde AB ödeneğine onay

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın güneş enerji parklarından elde ettiği elektrik enerjisini akülerde depolamasını sağlayacak projeye Avrupa Birliği’nden (AB) onay çıktığının “gayrı resmi olarak” Rum yönetimine bildirildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi eksikliğiyle karşılaşmaması amacıyla uygulanacak proje için Rum yetkili kurumlarınca ihaleye çıkılacağını belirtti.

40 milyon Euro’luk ödeneğin 80 milyona çıkarılması talebinin ise AB tarafından onaylanmamış göründüğü kaydedildi.

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