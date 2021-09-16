Güney Kıbrıs’ta Yerel Seçim Erteleniyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun dün, Güney Kıbrıs’taki yerel seçimin ertelenmesi yönünde karar ürettiği ve kararı Rum Meclisi’ne sunduğu; Meclis’in de bugün, bu kararı oylayacağı bildirildi.
Politis gazetesi, mevcut yerel yönetimlerin görev süresinin 2024 yılının Mayıs ayına kadar görev yapmasının önerildiğini ve böylelikle, yerel yönetimlerde planlanan reformların tamamlanmasının hedeflendiğini yazdı.
Haberde Brüksel’in, yerel yönetimlerde yapılacak reformları, Ulusal İyileşme ve Sürdürülebilirlik Planı’ndan ödeneklerin alınabilmesi için şart koştuğu anımsatırken, yerel seçimle Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçiminin aynı gün yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.
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