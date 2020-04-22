Güney Kıbrıs’ta yılanlar tarlalara yollara indi

Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantina ve sokağa çıkma kısıtlamasından sonra yılanların meskûn bölgelere ve tarlalara indiği haber verildi.
Alihtia “Karantina Yılanları Yollara Çıkardı” başlıklı haberinde OMEGAlive isimli haber portalını kaynak göstererek son günlerde, meskûn bölgelere ve evlere giren ve bazılarının çok zehirli olduğu bilinen yılanlarla ilgili çok sayıda şikayet alındığını yazdı.
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