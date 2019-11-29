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Güney Kıbrıs'ta yılda 3 bin yeni kanser vakası

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Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yılda yaklaşık 3 bin yeni kanser vakası saptadıklarını açıkladı
Güney Kıbrıs'ta yılda 3 bin yeni kanser vakası

Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yılda yaklaşık 3 bin yeni kanser vakası saptadıklarını açıkladı.

Alihtia gazetesinde çıkan habere göre, Yoannu Proton Tedavisi Yöntemi konulu bir panelde yaptığı konuşmada, son yıllarda kanser vakalarında gözle görülür bir artış eğilimi kaydedildiğini, bunun gerek kanser hastalarını, gerek ailelerini gerek Sağlık Sistemi’ni gerekse ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi

 

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