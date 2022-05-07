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Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,5’ten yüzde 6,8’e çekildi

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Rum Merkez Bankası, 2022’ye dair yıllık enflasyon tahminini revize ederek, yüzde 2,5’ten yüzde 6,8’e yükseltti.
Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,5’ten yüzde 6,8’e çekildi

Rum Merkez Bankası, 2022’ye dair yıllık enflasyon tahminini revize ederek, yüzde 2,5’ten yüzde 6,8’e yükseltti.

Fileleftheros “Dizginlenemez Pahalılık Seyri” başlığıyla manşete çektiği haberinde, piyasada daha büyük pahalılık şoku beklentisinde olan Rum Merkez Bankası’nın, daha önceki yüzde 2,5 düzeyindeki enflasyon beklentisini yüzde 6,8 olarak revize ettiğini yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak Nisan ayı enflasyonunun yüzde 8,8’e fırladığına dikkat çekerek, bu oranın “yakında daha iyi günler olacağına” dair hiçbir iyimserliğe olanak tanımadığını kaydetti.

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