  • BIST 1.637,040
  • Altın 595,07
  • Dolar 9,9433
  • Euro 11,4153
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı

» »
Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısının son günlerde üçe katlandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta Yoğun Bakımdaki Covid-19 Hasta Sayısı Üçe Katlandı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hasta sayısının son günlerde üçe katlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hastaneye yatışı yapılan Covid-19 hasta sayısının günlük 5-6 civarındayken, son günlerde 15-16’ya çıktığını ve servislerdeki doluluk oranının da yüzde yüze yaklaştığını yazdı.

Haberde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) hastanelerin durumu ve sağlık sistemiyle ilgili tehlike çanlarının çaldığını belirttiği kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Covid-19 hastalarının yanı sıra bronşit, zatürre ve benzeri mevsimsel enfeksiyonlar nedeniyle hastanelere yoğun hasta akışı bulunduğunu ve bu durumun, hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

Haberde, son haftalarda Lefkoşa Genel Hastanesi’nde her gün 30 civarında entübe hastanın tedavi görmekte olduğu belirtildi.

Bu arada Alithia gazetesi de, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre 51 bin 116 Covid-19 testi sonucunda 277 yeni vaka saptandığını ve 85 yaşındaki bir erkek hastanın da hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 126 bin 772’ye, ölüm sayısı da 577’ye ulaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tus Airways’in yüzde 49,9 hissesi İsraillilere satıldı!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:13
  • Lefkoşa'da çirkin olay!10 Kasım 2021 Çarşamba 18:52
  • 29’u çocuk 67 kişiyi taşıyan mülteci teknesi Baf limanına yanaştı10 Kasım 2021 Çarşamba 18:33
  • Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüştü10 Kasım 2021 Çarşamba 13:58
  • Rum Üniversite Öğrencileri Arasında “KKTC'yi Kınama” Anlaşmazlığı10 Kasım 2021 Çarşamba 13:56
  • Cephane hırsızlığında bir kişi aranıyor10 Kasım 2021 Çarşamba 13:50
  • AB’nin East-Med Projesini Desteklemesine Çevre Örgütleri Karşı10 Kasım 2021 Çarşamba 13:49
  • Güney Kıbrıs adına sıvılaştırılmış doğal gazdan yakıt gaz üretimi!09 Kasım 2021 Salı 22:49
  • Rum milletvekilleri düşük doğum oranına dikkat çekti!09 Kasım 2021 Salı 22:23
  • Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm!09 Kasım 2021 Salı 21:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti