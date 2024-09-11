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Güney Kıbrıs'ta yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

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Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında kayda geçen yolcu sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.
Güney Kıbrıs'ta yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında, Larnaka ve Baf Havalimanları'nda gelen ve giden yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını yazdı.

Haberde, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan verilere göre, ağustos ayında Güney Kıbrıs havalimanlarında gelen ve giden yolcu sayısının 1 milyon 600 bin kişi olarak kayda geçtiği, bu rakamın, bir ay içerisinde kayda geçen en yüksek yolcu sayısı olduğu aktarıldı.

Larnaka Havalimanına 1 milyon 100 bin ve Baf Havaalanı'nda ise 500 bin kişinin geliş-gidiş gerçekleştirdiği belirtilen haberde, bu rakamların, geçtiğimiz yılın ağustos ayına oranla yüzde 5,7 artışlı olduğu da vurgulandı.

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