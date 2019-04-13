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Güney Kıbrıs’ta yüksek hızda internet hazırlıkları başladı

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Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların başladığı, ayrıca yüksek hızlı internete (azami 100Mbps) erişim için tüm kullanıcılara yönelik finansal destek programı açıklandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yüksek hızda internet hazırlıkları başladı

Alithia gazetesi, Rum Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun dün düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs olarak internette 5G hızına 2020 yılında geçiş konusunda hazırlıkların ve çalışmaların başladığını duyurduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadu, Güney Kıbrıs’taki bazı telefon şirketlerine 5G hızında pilot ağlar konusunda yetki verildiğini belirtirken, yüksek internet hızına talebin arttırılması için ise her kullanıcının başvurabileceği devlet finansmanı programını açıkladı.

Anastasiadu, azami 100 Mbps hıza sahip internet bağlantısı için bireysel kullanıcılara bir yıl boyunca aylık 30 Euro finansman sağlayacaklarını duyurdu.

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