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Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 "Mazda Demio" geri çağırıldı

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Güney Kıbrıs’a ithal edilen "Mazda Demio" model araçların, sürüş esnasında aniden patlayan ve yaralanmalara yol açan “Takata” marka hava yastıklarının değiştirilmesi maksadıyla geri çağrıldığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 "Mazda Demio" geri çağırıldı

Alithia ve diğer gazeteler, Rum için Karayolu Taşımacılığı Dairesi’nden yapılan açıklamaya dayanarak AB üyesi olmayan bir ülkeden ithal edilen "Mazda Demio" araçların, “arızalı ve tehlikeli” olduğu için sürücü yanındaki yolcu kısmındaki “Takata” marka hava yastıklarının değiştirileceğini yazdı.

Habere göre, Mazda şirketinin Güney Kıbrıs’taki distribütörü “Geo Pavlides Automotive”e ilettiği geri çağırma kararı Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 "Mazda Demio" aracı kapsıyor.  Rum meclis genel kurulunda araçların geri çağrılması prosedürü için bir yasa teklifi oylanacak.

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