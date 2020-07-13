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Güney Kıbrıs’taki 7 Vakadan 5’i Mülteci

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Güney Kıbrıs’taki 7 Vakadan 5’i Mülteci
Güney Kıbrıs’taki 7 Vakadan 5’i Mülteci

Güney Kıbrıs’ta yapılan 1176 test sonucunda dün 7 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Vakalardan 5’inin kuzeyden giden Suriyeli mülteciler olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün belirlenen 7 yeni vakayla birlikte toplam vaka rakamının bin 21’e ulaştığını yazdılar.

Güney Kıbrıs’ta dün belirlenen 7 vakadan 5’nin, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen ve “Purnara’”daki mülteci kabul merkezine yerleştirilmeden önce test yapılan Suriyeliler olduğunu yazan gazete, bu kişilerin Türkiye üzerinden KKTC’ye gelen Suriyeliler olduğunu belirtti.

Habere göre vakalardan diğer ikisinden biri bir otel çalışanı, diğeri ise 10 Temmuz’da Sırbistan’dan Güney Kıbrıs’a gelen “Doksa” futbol kulübü futbolcusu.

KORONAVİRÜS TESTLERİ İÇİN 8.1 MİLYON EURO

Öte yandan Haravgi gazetesi Rum hükümetinin, koronavirüs testleri için laboratuvarlarla imzaladığı sözleşmelerin değerinin 8.1 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi’ne sunulan verilere dayanarak yüklü bir meblağın, özel testler için de ödendiğini çünkü ilk başta test ücretinin 170 Euro olduğunu ancak baskılar neticesinde bunun 50 Euro’ya düşürüldüğünü anımsattı.

Gazete, Rum Meclisi’ne sunulan verilere dayanarak, devletin şu ana kadar testlerle ilgili  imzaladığı veya yakın zamanda 17 laboratuvarla imzalayacağı sözleşmelerin 8.1 milyon Euro değerinde olduğunu yazdı.

KARANTİNA OTELLERİNE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN 100 BİN EURO

Haravgi gazetesi, Turizm Müsteşarlığının, pandemi önlemleri kapsamında yer alan C kategorisindeki ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelecek yolcuların misafir edileceği otellere güvenlik görevlilerin yerleştirilmesi amacıyla Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne 100 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması talebinde bulunduğunu yazdı.

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