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Güney Kıbrıs'taki adli olaylar

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Yabancı uyruklulardan oluşan bir grubun dün paralarını almak için gittikleri Baf’taki Sosyal Yardım Dairesi’nde olay çıkardığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'taki adli olaylar

Yabancı uyruklulardan oluşan bir grubun dün paralarını almak için gittikleri Baf’taki Sosyal Yardım Dairesi’nde olay çıkardığı bildirildi.


Alithia gazetesi, yabancı uyrukluların dün saat 11.30 sıralarında dairenin önünde toplanarak alacakları çeklerle ilgili protesto gösterisi yaptıklarını ve bazılarının binaya girerek, dairedeki 3 kadın çalışanı darp ettiklerini yazdı.
Haberde, polisin olay yerine gittiği ve bazı yabancı uyrukluları tutuklamaya çalıştığı; bu esnada ise tutuklanmaya çalışılan yabancı uyruklulardan birinin polise saldırdığı kaydedildi.


KARAKOLA MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI


Gazete, bir diğer haberinde ise, Aradip’teki polis karakoluna dün sabaha karşı kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından 2 adet molotof kokteyli atıldığını yazdı.


Haberde, kapalı devre kamera sistemlerindeki görüntülerin incelendiği, ancak eylemi gerçekleştiren şahısların yüzlerinin maskeyle kapalı olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı belirtildi.


LATSİA BELEDİYE TİYATROSU DUVARLARINA FAŞİST SLOGANLAR YAZILDI


Haravgi gazetesi de, Latsia Belediye Tiyatrosu duvarlarına önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyayla faşist sloganlar yazıldığını haber verdi.


Gazete, EOKA-B tedhiş örgütü lehinde yazılan sloganların Latsia Belediye Meclisi ve AKEL Merkez Komitesi tarafından kınandığını yazdı.

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