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Güney Kıbrıs’taki araç hırsızlıklarında artış

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Güney Kıbrıs’ta araç hırsızlıklarında 2016 yılından beridir bir artış eğilimi gözlemlendiği, çalıntı araçlardan bulunamayanların KKTC’ye götürülmüş veya parçalanarak satılmış olabileceği belirtildi.
Güney Kıbrıs’taki araç hırsızlıklarında artış

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta gerek galeriler gerekse kişilerin evlerinden veya sokaklardan araç hırsızlıklarında 2016 yılından itibaren bir artış gözlemlendiğini belirtti.

Gazete, 2016 yılında 313 adet aracın çalındığı ihbarının yapıldığını, bunlardan 201 tanesinin ise tespit edildiğini belirtirken, çalıntı araç ihbarlarının artışını sürdürerek 2018 yılında 371’e çıktığını vurguladı.

Bu yılın Temmuz ayına kadar ise 170 aracın çalındığını, bunlardan 115’inin bulunduğunu vurgulayan gazete, çalınan ve bulunamayan araçların KKTC’ye geçirilmesi veya parçalanarak satılması ihtimalinden söz etti.

Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, yakın geçmişte Güney Kıbrıs’taki bir galeriden çalınan ve toplam değerleri 40 bin Euro olan iki aracın KKTC’de tespit edildiğini, iki kişinin de bu suçtan KKTC polisi tarafından tutuklandığını belirtti.

Andreu, iki çalıntı aracın mal sahibine iadesi ve araç hırsızlarının Rum mahkemelerinde yargılanmalarının sağlanması adına girişimlerin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

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