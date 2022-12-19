  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.997
  • Dolar 18.6362
  • Euro 19.7789
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı

» »
Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni başpiskoposunu belirlemek için dün yapılan halk oylamasının sonuçları belli oldu.
Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı

Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni başpiskoposunu belirlemek için dün yapılan halk oylamasının sonuçları belli oldu.

Başpiskoposluk için yarışan 6 adaydan, halk oylamasında en fazla oyu alan 3 aday, Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu Metropoliti İseas ve Baf Metropoliti Yeorgios oldu.

3 adaydan biri, 3 günlük itiraz süresinin ardından, 5 gün içerisinde toplanacak Sen Sinod Meclisi’nde başpiskopos olarak belirlenecek.

Güney Kıbrıs genelindeki 942 sandıkta oy verme işlemi saat 10.00’da başlayıp 18.00’de sona erdi. 

Katılım oranı yüzde 30,2 olarak açıklanan seçimde oy kullanma hakkı bulunan 548 bin 793 seçmenden sadece 165 bin 750’si dün sandığa gitti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de 2021 yılı istihdam oranı yüzde 75.9 olarak belirlendi19 Aralık 2022 Pazartesi 18:33
  • Güney Kıbrıs'taki başpiskopos seçiminin ilk turu dün yapıldı19 Aralık 2022 Pazartesi 16:41
  • Anastasiadis: Son günüme kadar öneri sunmaya devam edeceğim19 Aralık 2022 Pazartesi 16:33
  • Teknede 18 mülteci yakalandı18 Aralık 2022 Pazar 17:27
  • Anastasiadis: Geri dönüş kervanlarını göreceğimiz an mübarek bir an olacak18 Aralık 2022 Pazar 12:53
  • Güney Kıbrıs'ta kaçak mülteci sayısı 21 bin...17 Aralık 2022 Cumartesi 21:03
  • Rum Hukuk Dairesi’nde vergi kaçakçılığı17 Aralık 2022 Cumartesi 19:25
  • Güney’in yeni inşaat izinlerinde düşüş var17 Aralık 2022 Cumartesi 15:15
  • Hristodulidis AB’nin etkin katılımını istiyor17 Aralık 2022 Cumartesi 14:59
  • Kasulidis Avrupalı büyükelçilerle çalışma yemeğinde buluştu17 Aralık 2022 Cumartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti