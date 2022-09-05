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Güney Kıbrıs'taki benzinciler, KKTC’den akaryakıt alımını AB’ye şikayete hazırlanıyor

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Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği’nin Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarına ilişkin AB'ye yapacağı şikayetle ilgili süreç ilerliyor.
Güney Kıbrıs'taki benzinciler, KKTC’den akaryakıt alımını AB’ye şikayete hazırlanıyor

Kıbrıs Rum Benzinciler Birliği'nin, Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımları sebebiyle 2022 yılında aylık uğradıkları zararın 15 milyon Euro olduğu ve KKTC’den akaryakıt alımının Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle 100 sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladıklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs Benzinciler Birliği’nin Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımlarına ilişkin Avrupa Birliği’ne (AB)  yapacağı şikayetle ilgili süreç ilerliyor.

Alithia gazetesi, “Türk Akaryakıtı İçin AB’ye Başvuru – Benzinciler Yasa Dışılığı Protesto Etmek Adına Hukuki Yola Başvuruyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Benzinciler Birliği’nin Kıbrıslı Rumların kuzeyden akaryakıt alımı konusundaki şikayet dilekçesini hazırladığını, dilekçenin bugünlerde ilgili yerlere gönderileceğini yazdı.

Gazete, Benzinciler Birliği'nin, Kıbrıslı Rumların KKTC’den akaryakıt alımları sebebiyle 2022 yılında aylık uğradıkları zararın 15 milyon Euro olduğu ve KKTC’den akaryakıt alımının Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı olduğu gerekçesiyle 100 sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladıklarını vurguladı.

Başvuru dilekçesinde, Yeşil Hat Tüzüğü'nün, KKTC’de üretilen malları kapsadığına vurgu yapıldığını belirten gazete, dilekçenin, Avukat Hristos Kliridis’in avukatlık bürosu aracılığıyla Başsavcılık, Sayıştay, Ekonomi, Dışişleri ve Enerji bakanlıklarına iletilmesinin ardından AB Komisyonu’na da iletileceğini aktardı.

Haberde, Komisyon’un karar alması durumunda kendi incelemesini başlatabileceği de ifade edildi.

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