Güney Kıbrıs’taki cep telefonu şirketleri Anastasiadis’i bilgilendiriyor

Politis gazetesi “Cep Telefonları Konusu Başkanlıkta- Şirketler İşgal Altındaki Bölgelerle Roaming Konusunda Başkanı Bilgilendiriyor” başlıklı haberinde, en azından Cyta tarafından, İsviçre’deki şirket üzerinden bağlantı kurulmasının ilerlemesi konusunda istek olduğunu, bununla birlikte konunun yasal yönüyle ilgili ortaya çıkan son endişelerin de giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafındaki telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcıları temsilcilerinin, iki tarafın cep telefonu şebekeleri arasındaki roaming konusuyla ilgili olarak son aylarda tartışılan çözüm konusunda bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e doğrudan bilgi vereceklerini kaydeden gazete, toplantıda Cyta ile MTN temsilcileri, Hukuk Dairesi temsilcisi, Elektronik Haberleşme Düzenleme Komiseri ile Ulaştırma Bakanlığı Elektronik Haberleşme Bölümü Müdürü’nün hazır bulunacağını bildirdi.

Başkanlıktaki toplantıda, önerilen çözümün uygulanmasında zorluklar tespit edilip edilmediği, bunların ne olduğu ve nasıl aşılacağının belirleneceğini yazan gazete, masadaki son önerinin, İsviçre’deki bir şirket üzerinden bağlantı kurulmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Adanın iki tarafındaki şirketlerin, aralarında herhangi bir anlaşma imzalamayacaklarını da yazan gazete, “edinilen bilgilerin”Cyta’nın meselenin ilerlemesi konusunda istekli, MTN’nin ise tereddütlü olduğu ve bugüne kadar bağlantı kurulmasını izin vermeyen yasal engellerin bu yolla aşılıp aşılmadığına dair hala daha endişeler olduğunu belirttiğini de iletti.

Şirketlerin, kendilerine KKTC’de faaliyet gösteren lisanssız şirketlerle bağlantı kurmalarına izin vermeyen yasanın bu durumda da “ayaklarına dolanıp dolanmadığı” konusunda şüpheleri olduğunu yazan gazete, Rum tarafındaki cep telefonu şirketlerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten aleyhlerinde cezai işlem başlatılması konusunda milyonda bir durum bile olmadığı konusunda güvence isteyeceklerini ve başlamadan önce yüzde 100 emin olmak istediklerini ekledi.

Haberde, iki liderin de desteklediği bu Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ), roaming maliyetindeki yükseklik nedeniyle, iletişimin temel konusundan çok, psikolojik bir engelin üstesinden geleceği ifade edildi.