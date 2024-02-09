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Güney Kıbrıs’taki çiftçiler eylem gerçekleştirdi

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Avrupa Birliği (AB) tarafından, çiftçilerin üretim maliyetlerini arttırırken kârlarının azalmasına sebep olacak önlemlerin alınacağı gerekçesiyle AB genelinde düzenlenen protestolara dün Rum çiftçiler de katıldı.
Güney Kıbrıs’taki çiftçiler eylem gerçekleştirdi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum çiftçilerin dün Güney Lefkoşa’daki araçlı eylemlerin bugün diyalogla sonuçlandığını yazdı.

Fileleftheros, çiftçilerin 70 traktör, 20 çift kabin araç ve üç kamyonla gerçekleştirdikleri eylem sonrasında Rum hükümeti ve AB’ye iletilmek üzere muhtıra verdiklerini belirtirken, Tarım Bakanı’nın dün çiftçilerden muhtıraları aldığını bugün ise çiftçilerle görüşeceğini aktardı.

Gazete haberinde, gerek AB ülkelerindeki gerekse Rum çiftçilerin taleplerine de geniş şekilde yer verdi.

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