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Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 19’u yoksul

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Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 19’unun, yoksulluk ve dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 19’u yoksul

Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 19’unun, yoksulluk ve dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu haber verildi.

Avrupa İstatistik Biriminin (Eurostat) dün basına yansıyan raporuna göre, Güney Kıbrıs’ta 33 bin çocuğun yoksulluk ve dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazan Haravgi gazetesi, raporun 2020 yılı verilerine dayandığını ve bu yüzden koronavirüs pandemisi krizinin dramatik etkilerini göz önüne almadığını belirtti.

Gazete rapora göre Rum tarafındaki çocukların ve ergenlerin yüzde 19’unun, yaşlıların ise yüzde 22,5’inin yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduklarını ekledi.

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