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Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı

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Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ının depreme dayanıklı olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki devlet okullarının yüzde 90’ı depreme dayanıklı

Haravgi gazetesi, Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın dün yaptığı açıklamada, devlet okullarının yüzde 90’ının 1994 yılında yapılan depreme dayanıklılık standartlarına uygun olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Milonas, özel okullarla ilgili olarak ise, çoğu kez ev olarak kullanılan binalarda veya eski binalar kullanılarak açılan bu okullarla ilgili denetim yapılması gerektiğini kaydetti.

Milonas, bu denetimin kim tarafından nasıl yapılacağıyla ilgili bazı boşluklar bulunduğunu ve bu bağlamda, dijital platform oluşturularak bu binalarla ilgili bilgilere ulaşılıp denetimin yapılabileceğini belirtti.

Habere göre Milonas, bütçede Eğitim Bakanlığı’nın teknik hizmetleriyle ilgili ödeneğin arıtılması gerektiğine de işaret ederek, bakanlığa 1,5 milyar Euro bütçe ayrıldığını ve 45 milyon Euro da teknik hizmetler için verildiğini söyledi.

Gazete, DİSİ Milletvekili Yorgos Karullas’ın ise, Türkiye’deki depremler nedeniyle Kıbrıs’ta tehlike çanlarının çaldığını ve okulların depreme dayanıklılık standartlarının insan hayatının korunması meselesi olduğunu söylediğini yazdı.

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